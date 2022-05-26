Hükümetten İngiltere ile zorla geri gönderme anlaşması iddialarına yalanlama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti İngiltere Temsilciliği, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin İngiltere ile mültecilerin zorla gönderilmesine ilişkin anlaşma yaptığına dair iddiaları yalanladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin mültecilerin zorla gönderilmesi için İngiltere ile hiçbir anlaşma yapmadığı bildirildi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Londra temasları kapsamında İngiltere İçişleri Bakanı ile görüşmesinde, zorla geri gönderme konusunun gündeme gelmediğinin vurgulandığı açıklamada, bu konuda anlaşma da yapılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Erbil ile Londra’nın insan kaçakçılığı ve yasadışı göçü önleme konusunda işbirliği içerisinde oldukları ifade edildi.

Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde, Erbil ile Londra’nın köklü ilişkilere sahip olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, İngiltere ile ikili ilişkilerde, zorla geri gönderme gibi bir önceliğin olmadığı bildirildi.