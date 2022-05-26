Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki imza töreninde konuştu.

“Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur” diyen Erdoğan, “Terör örgütü ile iltisakı yüzünden kamudan uzaklaştırılan birçok personel oldu. Son dönemde giderek sıklaşan şekilde ana muhalefet partisi başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor. Biz de validen müfettişine işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Gerektiğinde hukuk yoluna başvurduk” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Baskın yapar gibi kamu kurumu kapısına dayanmak ne demek? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmektir. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl alır değildir. Her bir kamu görevlisinin yanındayız. Türkiye'nin arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur.”

Erdoğan, “Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını, bu hazırlık kapsamında iki vakıf aracılığıyla ABD'ye para transferi yapıldığını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, "Belgeler ve para akışları elimizde" diyerek, TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığıyla ABD’ye para kaçırıldığını iddia etmişti.