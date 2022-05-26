Teknoloji

Dünyanın en küçük robotu icat edildi

ABD’de dar alanlardaki hareket kapasitesi olan ve uzaktan kumanda edilebilen yarım milimetrelik robot geliştirildi.
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HABER MERKEZİ

Science Robotics dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde mühendisler dünyanın en küçük uzaktan kumandalı yürüyen robotunu icat etti.

Robotların her biri yaklaşık yarım milimetre genişliğinde.

Northwestern Üniversitesi'nden John A. Rogers, bu robotları üretmenin bir buçuk yıldan uzun sürdüğünü söyledi.

İlham kaynağı olarak yengeçleri yan yan gitmesi örnek alındı.

Minik robot ayrıca bükülebiliyor, dönebiliyor ve zıplayabiliyor.

Hareket kabiliyeti ile dar alanlarda müdahale imkanı veren bu küçük robotların tıpta, kapalı damarların açılabilmesinde kullanılabileceği vurgulanıyor.

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