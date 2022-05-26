Ukrayna Savaşı’nda kritik aşama: Rusların hedefindeki 2 kent düşerse ne olur?

HABER MERKEZİ

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yoğunlaşan savaşta Rus birliklerinin Donbas bölgesinde 40'tan fazla kente saldırdığını ve sivil halkın son büyük kaçış yolunun da kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna ordusu, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde, aralarında 38 konut ve bir okulun bulunduğu 47 sivil yapının Ruslar tarafından vurulduğunu ve "bu saldırıların sonucunda beş sivilin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını" bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rus askerlerinin, Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerde Ukrayna askerlerine sayıca çok daha üstün olduklarını dile getirdi.

Cephe hatlarında, "Düşmanın gerek teçhizat gerek ise askerlerinin sayısı bakımından bariz üstün olduğunu" ifade eden Zelenskiy, buna rağmen Ukrayna ordusunun, "son derece şiddetli saldırılara" hâlâ karşı koyabildiğini belirtti.

2 KENTTE YOĞUN ÇATIŞMALAR

Bu arada Rus ordusunun son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı, sanayi kenti Syevyerodonetsk'in dış bölgelerini ele geçirdiği bildiriliyor.

Syevyerodonetsk ve komşu kent Lısıçansk, Luhansk bölgesinde Ruslara karşı Ukraynalıların direniş gösterdiği son iki büyük yerleşim yeri konumunda bulunuyor.

Rusya, Şubat ayında saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev ile ülkenin ikinci büyük şehri Kharkiv'de askeri açıdan başarılı olamayınca saldırılarını, 2014 yılından bu yana büyük oranda Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yoğunlaştırmıştı.

Syevyerodonetsk ve Lısıçansk'a yönelik operasyon için binlerce askerini bu bölgeye kaydıran Rus ordusunun hedefi, söz konusu şehirleri çember içine alıp buradaki Ukraynalı askerleri teslim olmaya zorlamak. Bu iki kentin Rusya tarafından alınması halinde Moskova, Luhansk bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirerek, önemli hedeflerinden birini gerçekleştirmiş olacak.

Ukrayna ordusu, son olarak bu bölgede on Rus saldırısının püskürtüldüğünü ve Ruslara ait dört tank ile dört SİHA'nın (silahlı insansız hava aracı) vurulduğunu ve 62 düşman askerinin öldürüldüğünü bildirdi.