Politika

Macron’dan Erdoğan’a İsveç ve Finlandiya çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Ankara’yı Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularıyla ilgili bu ülkelerin “egemen seçimine saygı duymaya" çağırdı.
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dünya Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan İsveç Finlandiya NATO

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik vetosunun kalkmasıyla ilgili acil bir çözüm bulunması temennisini dile getirdi. 

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron, telefon görüşmesinde, bu iki ülkenin kendi güvenlik değerlendirmeleri çerçevesinde, demokratik bir süreçten kaynaklanan egemen seçimine saygı duyulmasının önemini vurguladı" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ise iki liderin görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın, PKK/YPG güdümündeki kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını ifade ettiği belirtildi.

 

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