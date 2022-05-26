Politika

Irak Parlamentosu’ndan 'İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan’ tasarıya onay

Irak Parlamentosu, 'İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan' yasa tasarısını onayladı.
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Irak ırak İsrail Normalleşme kararı

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu’nda yapılan oylamada, söz konusu yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.

Oylamada hazır bulunan vekil sayısı 275 olarak açıklandı.

Onaylanan yasaya göre İsrail ile ilişki kurmak ve normalleşmenin yanı sıra iş birliği yapmak da "suç" kategorisine giriyor. Yasada İsrail ile siyasi, diplomatik ve güvenlik iş birliği yapanların cezası "müebbet hapis" ve "idam" olarak belirlendi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yasanın onaylanması sonrası yaptığı açıklamada, halka sokağa çıkıp kutlama yapması çağrısında bulundu.

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