Avrupa Parlamentosu: Şengal’deki durumdan endişeliyiz

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma Komisyonu Başkanı Nathalie Loiseau, Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Şengal’deki durum ve Kürdistan Bölgesi'ndeki parlamento seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DAİŞ tehdidinin devam ettiğini belirten Nathalie Loiseau, “Irak’ta ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki bölgelerde (Kürdistani bölgeler) DAİŞ tehdidi devam ediyor. Bu nedenle Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuyla işbirliğimiz devam edecek” dedi.

Şengal’deki durumu değerlendiren Loiseau, "Şengal'deki durumdan endişe duyuyoruz ve bizim açımızdan en kötüsü ise Şengal halkının evlerine dönememesidir" ifadelerini kullandı.

Irak hükümetine çağrıda bulunan AP yetkilisi, "Irak hükümeti, Şengal'deki durumu normalleştirmek için mümkün olan en kısa sürede çalışmalı" şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nde parlamento seçimleri için bir tartışma olduğunu bildiğini belirten Loiseau, “Umarım partiler seçimin zamanında yapılması için bir anlaşmaya varır" dedi.

Irak’taki genel duruma da değinen Nathalie Loiseau, “Irak'taki genel duruma gelince, Avrupa Birliği bağımsız ve güçlü bir Irak istiyor, komşu ülkelerin ve yabancı tarafların müdahalesinin kurbanı olan bir Irak değil" değerlendirmesinde bulundu.