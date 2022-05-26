Politika

MGK’dan Rojava’ya operasyon mesajı

Erdoğan başkanlığında yapılan MGK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir" denildi.
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türkiye MGK Türkiye sınır Güvenlik

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. MGK sonrası yapılan açıklamada yeni Rojava’ya yönelik operasyon mesajı verilirken, "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Toplatının ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"- PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

- Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

- Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır.

- Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur."

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