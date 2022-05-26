Sağlık

Türkiye’de 5 can kaybı, 1310 vaka

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Coid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti,  bin 310 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 139 bin 482 Covid-19 testi yapıldı, bin 289 kişi de iyileşti.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,19 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 711 bin 493'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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