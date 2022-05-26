Spor

Aston Villa’dan 31 milyon euroluk transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Sevilla'da forma giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'u renklerine bağladığını açıkladı.
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avrupa Aston Villa Diego Carlos transfer

HABER MERKEZİ

Aston Villa kulübü tarafından  yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Diego Carlos'un bonservisi konusunda Sevilla ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Diego Carlos'un İngiltere'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı da ifade edildi.

İspanya basınına göre, Aston Villa bu transfer için Sevilla'ya 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sevilla'nın üç sezon önce Nantes'tan kadrosuna kattığı Carlos, İspanya temsilcisinde 136 karşılaşmada 6 gole imza attı.

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