PKK’den Peşmerge’ye saldırı

DUHOK (K24)

Amedi Kaymakamı Warşin Selman, PKK mensuplarının Kani Masi nahiyesinde Peşmerge Güçleri’ne saldırı düzenlediğini açıkladı.

Warşin Selman, saldırıda 1 Peşmerge’nin yaralandığını belirtti.

Duhok Valisi Ali Teter de PKK’nin saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu akşam Amedi ilçesinin Bamarne bölgesindeki bir piknik alanına düzenlenen PKK saldırısında iki çocuk şehit oldu, bir çocuk yaralandı” dedi.

“Son birkaç gündür PKK mensupları Kürdistan Bölgesi’nde provokatif eylemler yapıyor” diyen Ali Teter, “Kürdistan Bölgesi’ndeki huzur ve istikrarı bozmaya çalışıyorlar. Son birkaç günde PKK Kürdistan Bölgesi’nde medya kuruluşları, sivil yerleşimler ve Peşmerge noktalarına yönelik birçok saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı.

“PKK’nin Kürtlükle alakası olmayan bu eylemlerini en şiddetli şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullanan Teter, PKK’nin siyasi ve askeri yenilgisini örtbas etmek savaşını ve saldırılarını Kürdistan Bölgesi’nin şehir ve köylerine taşıdığını vurguladı.

‎Duhok Valisi, PKK'nin baskıları ve yanlış siyaseti nedeniyle Duhok sınırındaki yaklaşık 300 köyün boşaltıldığını ifade etti.