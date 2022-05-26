İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu: Başbakan Mesrur Barzani’nin Londra ziyareti gündemimizi belirledi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, Başbakan Mesrur Barzani’nin ülkesine gerçekleştirdiği son ziyareti değerlendirdi.

"İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler her zamankinden daha derin ve güçlü” diyen David Hunt, "Kürdistan Bölgesi ile hangi alanlarda işbirliği yapabileceğimizi öğrenmek için sürekli çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin ülkesine gerçekleştirdiği son ziyarete de değinen İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu, “Başbakan'ın İngiltere'ye yaptığı son ziyaret, önümüzdeki birkaç yıl içinde ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için neler yapabileceğimizi görmemiz için bir gündem belirledi" değerlendirmesinde bulundu.