Benzin ve motorine zam

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26 Mayıs gecesi, LPG fiyatlarına 36 kuruş zam yapılmıştı, döviz kurundaki artışla beraber 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece motorine ve benzin fiyatlarına zam uygulandı.

Gelen son akaryakıt zammıyla beraber benzin fiyatları 24 TL'nin üstüne; motorinin litresi ise 23 TL'nin üstüne çıktı.

Yeni zamla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul’da 24,32 TL’ye, Ankara’da 24,42 TL’ye, İzmir’de 24,42 TL’ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 23,50 TL’ye, Ankara’da 23,59 TL’ye, İzmir’de 23,59 TL’ye yükseldi.

Son zamların ardından benzinin litre fiyatı yılbaşına göre 11,4 TL, motorinin ise 12,02 TL zamlanmış oldu.