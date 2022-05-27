Teknoloji

KADES'e Kürtçe de eklenecek

Şu ana kadar 6 dilde hizmet veren Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) aralarında Kürtçenin de olduğu 5 yeni dilin daha ekleneceği bildirildi.
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türkiye KADES Kürtçe Uygulama

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, "KADES uygulamasının daha fazla kişiye ulaşması için farklı dillere de tercümesi yapılarak kullanılmaya başlandı” dedi.

Özdemir, “Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça olarak kullanılmaya başlandı. 11 dile çıkarmak için çalışmalar başladı. Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe, Kırgızca da eklenerek 11 dille hizmet sunacak" şeklinde konuştu.

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