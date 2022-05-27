KADES'e Kürtçe de eklenecek

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Türkiye İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, "KADES uygulamasının daha fazla kişiye ulaşması için farklı dillere de tercümesi yapılarak kullanılmaya başlandı” dedi.

Özdemir, “Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça olarak kullanılmaya başlandı. 11 dile çıkarmak için çalışmalar başladı. Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe, Kırgızca da eklenerek 11 dille hizmet sunacak" şeklinde konuştu.