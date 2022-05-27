Yunanistan Türkiye’yi BM’ye şikayet etti

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Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler’deki (BM) Temsilcisi Büyükelçi Maria Theofili tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderilen 4 sayfalık mektupta, “Türkiye’nin Ege denizindeki adalarda Yunanistan’ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve bölgeyi istikrarsızlaştıran düşmanca ve revizyonist bir politika izlediği” belirtildi.

Haber ajanslarına sızdırılan mektupta, Türkiye eylemleriyle bölgede barış ve istikrara zarar vermekle suçlandı.

Mektupta, “Yunanistan, Türkiye'yi, yasal olarak asılsız ve tarihsel olarak yanlış iddialarla Yunanistan'ın Ege adaları üzerindeki egemenliğini sorgulamaya son vermeye ve Yunanistan'ı savaşla tehdit etmekten kaçınmaya davet eder” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol arama çalışmalarıyla başlayan gerilim, geçen aylarda Ege Denizi üzerinde iki ülke savaş uçakları arasında yaşanan gerginlik yüzünden yeniden yükseldi.

Atina son olarak ev sahipliğini yaptığı NATO tatbikatından Türkiye’yi çıkartınca, Ankara iki ülke hükümetleri arasında yapılması öngörülen toplantıyı iptal etti. Akdeniz’deki kaçak göçle mücadele konusunda da Ankara ve Atina arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. (Kaynak: euronews, AFP)