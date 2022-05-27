Yaşam

Yeni bir ‘Süper Dünya’ keşfedildi

Japonya Ulusal Astronomik Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunan yeni bir ‘Süper Dünya’ keşfetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya gök bilimciler keşif Süper Dünya

HABER MERKEZİ

Küçük bir yıldızın küçük hareketi, yaşanabilir olmaya yakın bir yörüngede dönen Süper Dünya ötegezegeninin varlığını ortaya çıkardı.

Gökbilimciler Sadece 36,5 ışıkyılı uzaklıkta Ross 508 adlı soluk bir kırmızı cücenin etrafında dönen ve Dünya kütlesinin sadece 4 katı bir Dünya'nın varlığını doğruladılar.

Gezegensel kütle sınırları hakkında bildiklerimiz düşünüldüğünde bu, dünyanın gazdan ziyade karasal veya kayalık olduğu anlamına geliyor.

Yaşanabilir ötegezegenlerin tespit edilmesinde sahip olduğumuz tek şablon Dünya.

Bu nedenle, yıldızından belli bir mesafede yörüngede dönen, sıcaklıkların yüzeydeki sıvı suya elverişli olduğu yerler yaşanabilir olarak adlandırılıyor.

Ancak yine de bu gezegenlerin yaşama kesin elverişli olduğu anlamına gelmiyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv