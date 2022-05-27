Zelenskiy: Rusya Donbas’ta şehirleri küle çevirmeye çalışıyor

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'taki saldırılarıyla bölgedeki şehirlerin ve kasabaların yaşanamayacak hale geleceğini belirtti.

“Donbas'ı yakmaya, yok etmeye, yaşanamaz hale getirmeye çalışıyorlar” diyen Volodimir Zelenkiy, “Halkımızın yaşadıkları yerlerden, ülkeden sürgün edilmesi ve sivillerin toplu katliamı, Rusya'nın soykırım politikası uyguladığının kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın sadece Ukrayna ordusunu değil, sivil halkı da hedeflediğini, insanları doğrudan öldürmeye ya da sürgüne göndermeye çalıştığını ifade etti.

Öte yandan Ukrayna lideri, Batılı ülkeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda kararsız olmakla da suçladı.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) petrol ve doğal gaz için Rusya'ya her gün yaklaşık 1 milyar euro ödediğini, bunun savaşın devamını sağladığını söyledi.

Ukrayna'daki çatışmalar son günlerde Rusya'nın bölgedeki önemli hedeflerinden biri olan, ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesine, Severodonetsk şehrinin yakınlarına yoğunlaşmış durumda. Bölgeden alınan bilgiye göre çatışmalar giderek artıyor.

Luhansk Valisi, durumun "son derece kötü" olduğunu söylerken, Luhansk Ordu Komutanı Serhiy Haidai, Rusların kritik önemdeki Severodonetsk şehrini henüz ele geçiremediklerini söylüyor.

Severodonetsk Valisi Oleksandr Stryuk ise şehrin devamlı bombardıman altında olduğunu ve binaların yüzde 60'ının tamamen tahrip edildiğini söyledi.

Stryuk, şehirden çıkış yollarının son derece tehlikeli olduğunu ancak Ukrayna ordusunun "güvenliği sağlamak için elinden geleni yaptığını" belirtti.

Rus birlikleri ayrıca Severodonetsk'in güneyindeki Lısıçansk kentine doğru ilerliyor. (Kaynak: BBC)