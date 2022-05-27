CHP’nin Van çalıştayı başladı: ‘Barışmak zorundayız’

VAN (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “Belediye Başkanları Çalıştayı” Van’da başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında organize edilen çalıştaya, 11’i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 248 il ve ilçe belediye başkanı katılıyor.

27-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan çalıştayın ilk günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in aralarında bulunduğu belediye başkanları Van’ın tüm ilçelerini gruplar halinde gezerek, esnafın nabzını tutacak.

Van’ın ilçeleri Bahçesaray, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Çaldıran’da 6, Çatak’ta 5, Başkale’de 9, Gürpınar’da 10, Tuşba’da 23, Erciş’te 25 ve Edremit’te 26 belediye başkanı bulunacak.

Öte yandan Van’daki bir otelde çalıştayın içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, oy oranlarının düşük olduğu Van’dan hem milletvekili çıkaracaklarını hem de yerel seçimlerde başarı elde edeceklerini söyledi.

Van’ın tüm ilçelerini ziyaret edeceklerini belirten CHP’li Torun bu süreçte iktidar kanadından provokasyonla karşılaştıklarını ifade etti.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kayyumla yönetildiğini, CHP olarak bu uygulamaya son vereceklerini söyleyen Torun, “Biz milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Biz, seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz” şeklinde konuştu.

Torun, şunları ifade etti:

“Derin yoksulluk ve adaletsizlik, ülkemizin her köşesini sarmış durumda. Artık vatandaşın değil, sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen bu iktidardan, bu ülkeye fayda gelmeyeceği açıktır. Ve artık milletimiz de kendisine sırtını dönenlerden desteğini çekmiştir. Ancak ne yazık ki vaktinin dolduğunu gören iktidar, milletin sesine kulak vermeyi değil, koltukta kalmak için baskı kurmayı seçmiştir. Öyle ki; seçilmiş belediyelerimizin üzerindeki baskılar da her geçen gün artmaktadır. İktidar, sandıkta yenemediği belediye başkanlarımızı karalamak için, masa başı operasyonlardan medet umar hale gelmiştir.”

TORUN’A KÜRT SORUNU VE ANADİL SORULARI

Ayrıca Torun, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kürt seçmenin kalelerinden birinde olduğu hatırlatılan Torun’a "Kürt seçmenin CHP’den duymak istediği vaatler var. CHP Kürt sorununun çözümüyle ilgili sözünüz olacak mı?” sorusu yöneltildi. Torun bu soruya, “Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Biz barışmak zorundayız. Biz helalleşmek bir arada olmak zorundayız. Elbette geçmişte yaşanmış belli acılar olabilir. Eksiklikler, hatalar olabilir. Ama bir arada yaşamanın, birlikte üretmenin, adalet kavramının çabası içerisinde olacağız. Demokrasi ve adaleti, özgürlüğü egemen kılacağız. Ve başaramayacağımız hiçbir şey yok” ifadeleriyle yanıt verdi.

“HERKESİN ÖZGÜRCE DİLİNİ KULLANMASINDAN MEMNUNİYET DUYARIZ”

Torun, “CHP anadilde eğitimin siyasal zeminde tanınması anlamında yapacağı bir şey var mı?” sorusunu ise, “İnsanlar dilini özgürce söylemeli, türkülerini, şarkılarını özgürce söylemeli. Eğitimde tabii ki buna paralel bir şekilde değerlendirme olabilir ama eğitimde de fırsat eşitliğini sağlayacak kararlar mutlaka aranır. Biz herkesin özgürce dilini kullanmasından, şarkılarını söylemesinden, kültürünü yaşatmasından memnuniyet duyarız. Bu bizim zenginliğimiz. Renkliliğimiz” şeklinde yanıtladı.