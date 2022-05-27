İspanya ve Fransa ligleri arasında Mbappe gerilimi

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Avrupa'da yaz transfer döneminde ne yapacğaı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'de (PSG) kalmasının ardından Fransız yıldızın yeni kontratına ilişkin demeçler devam ediyor.

Mbappe'nin Fransız ekibinde kalacağının resmiyet kazanmasının ardından La Liga Başkanı Javier Tebas, "PSG’nin Kylian Mbappe’nin sözleşmesini uzatmak için ödeyeceği uçuk bedeller futbola hakaret niteliğindedir. PSG Başkanı Nasır el-Halifi Süper Lig oluşumu kadar tehlikeli bir isim" sözleriyle başkent ekibini eleştirmişti.

Fransa Ligue 1 Başkanı Vincent Labrune ise Javier Tebas'ın eleştirilerine, bir mektupla cevap verdi.

Labrune, Tebas'ın sözlerinin Ligue 1'deki kulüpleri karalamaya yönelik olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid ve Barcelona, son 10 yılda kuralları tamamen ihlal etti. 6 kez transfer rekoru kırıldı ve Real Madrid, dünyanın en fazla maaş alan oyuncularından iki tanesini yedek kulübesinde oturtuyor. Barcelona'nın borcu 1.5 milyar euro seviyesinde. Tüm bunlar ortadayken bizim kulüplerimizi kötülemek ve suçlamak tamamen yanlış."

Fransız basınında yer alan haberlerde, PSG ile sözleşmesinin 3 yıl daha uzatan Kylian Mbappe'nin sezon başına net 100 milyon euro'nun yanında imza parası olarak 300 milyon euro kazanacağı ifade edilmişti.

PSG formasıyla bu sezon 46 maçta süre alan Kylian Mbappe, sezonu 39 gol ve 26 asistle tamamladı.