Peşmerge’den uyarı: Halkın güvenliği ve huzurunun bozulmasına izin vermeyeceğiz

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı İletişim Ofisi, PKK’nin son dönemde artan saldırılarıyla açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, “Kürdistan halkının ve topraklarının güvenliği ile huzurunu korumak Peşmerge Güçleri’nin önceliğidir” denildi.

Açıklamada, “Sınır çatışmalarının artık Peşmerge Güçleri’ne yönelmemesini ve PKK'nin Peşmerge Güçleri’nin bölgede sağladığı barış ile istikrardan yararlanmaya çalışmayacağını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dün Kanas tipi silahlarla Peşmerge Güçleri’ne saldırı düzenlendiği ve havan toplarıyla bir köyün bombalandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“İlkinde Kani Masi nahiyesindeki 4’üncü Piyade Tugayı’na ait bir cepheye Kanas tipi silahlarla saldırı düzenlendi ve saldırı sonucu Muhammed Fazıl Muhammed adlı bir Peşmerge yaralandı. İkincisinde Duhok’un Amedi ilçesinin Bamarne nahiyesine bağlı Ardena köyüne 2 roket fırlatıldı. Saldırı sonucu Yusuf Kovan Hacı ile Evend Hoşyar şehit düştü, iki vatandaş da yaralandı.”

Açıklamada, saldırıların Peşmerge Güçleri’nin mevzilerinde olduğu sırada gerçekleştiği belirtilirken, şu hususlara dikkat çekildi:

“Peşmerge Bakanlığı olarak şunu vurgulamak istiyoruz: Peşmerge Güçleri ve Kürdistan halkı bu tür eylemlerden endişe duymaktadır. Tüm taraflar Kürdistan halkının ve topraklarının güvenliği ile istikrarını korumanın Peşmerge Güçleri’nin önceliği olduğunu anlamalıdır.”

Açıklamada, “Bu bölgelerde yaşayan insanların ve Peşmerge’nin huzuru ile can güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz” denildi.