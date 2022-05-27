Politika

Rusya Maliye Bakanı: Askeri operasyon için devasa kaynaklara ihtiyaç var

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın Ukrayna’daki “askeri operasyonu” için devasa mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
rusya
rusya
dünya Rusya Ukrayna operasyon

HABER MERKEZİ

Siluanov, başkent Moskova’da bulunan Finans Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, mali teşvik paketleri için bu yıl 8 trilyon ruble harcayacaklarını söyledi.

Emeklilik maaşı ödemeleri için bu yıl 600 milyar ruble, gelecek yılsa 1 trilyon ruble gerektiğine işaret eden Siluanov, “Özel askeri operasyon yürütmek için de devasa mali kaynaklara ihtiyaç var. Bunlar oldukça büyük kaynaklar. Ekonomiyi ve vatandaşlarımızı desteklemek için bu kaynaklara ihtiyacımız var.” dedi.

Siluanov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için ne kadar harcama yaptığına dair rakam vermedi.

Batılı ülkelerin Ukrayna’daki savaş nedeniyle uyguladığı kapsamlı yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl en az yüzde 10 küçülmesi bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv