Sağlık

WHO'dan maymun çiçeği açıklaması: Toplu aşılama gerekli mi?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında WHO yetkilileri maymun çiçeği virüsüne dair brifing verdi.

WHO Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz" dedi.

Briand, maymun çiçeğine karşı aşının gerekliliği konusunda, "Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde" ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 200 maymun çiçeği vakasının görüldüğünü aktaran Briand, bu rakamın ilerleyen günlerde artabileceğini kaydetti.

Briand, maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat yasağı veya Covid-19 salgınına karşı uygulanan yasakları WHO'nun gerekli görmediğinin ve maymun çiçeğinin yayılımının Covid-19'dan farklı olduğunun altını çizdi.

İlk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20 ülkeye yayıldı.

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