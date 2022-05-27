İmamoğlu Van’da K24’e konuştu: Adalet talebi var

VAN (24)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin belediye başkanları kampı dolayısıyla ziyaret ettiği Van’da halkla bir araya geldi.

K24’e konuşan İmamoğlu, ülkede adalet yoksunluğunun olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Çok çarpıcı bir şekilde adalet talebi var. Hatta bir gencin tarifiyle ‘Ben kimseden para pul, iş güç de istemiyorum. Adalet istiyorum.’ Özeti bu. Adalet olunca diğeri hepsi oluyor. Adalet duygusuyla ilgili ülkede gerçekten bir yoksunluk var. Bunu gerçekten de olmadığını görünce işten çıkarılan insanlar var, sınavı kazandığı halde yerleşmeyenler, atanamayan öğretmenler, eğitim sistemine güvenmeyen öğrenciler var. Üniversiteye giremeyenlerin umutsuzluğu konuşuldu. Bunun yanı sıra demokrasiye dair çok dürüst talepler, çok ahlaklı, çok nitelikli tarifler ve talepler vardı. Bu beni çok etkiledi.”

Van’da insanların toplumsal ve sosyolojik taleplerde bulunduğunu vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti:

“Dünden beri söylüyorum, Van tek başına etkileyici bir coğrafya, insanı da öyle farkındalık çok yüksek. Çok itibarlı talepler bunlar. Yani kişisel değil, toplumsal sosyolojik talepler. Vazifeler edindik. Bizim yapacaklarımız, siyasi olarak milletvekillerimize sunacaklarımız, genel başkanımıza aktaracaklarımız olacak. Bunlar raporlar halinde oluşacak. Ümit ediyorum Vanlı vatandaşlarımızın bu süreçte en azında bir kısmını iktidar olduğumuzda hepsini çözme konusunda azami gayret göstereceğiz.”

İmamoğlu, Van’da kendisine destek verildiğini belirterek, “Bana verilen destek güzeldi. O da benim sorumluluğumu artırıyor. İstanbul’da siyasal hayatımdan önce de aynı ilçede, aynı mahallede Vanlı dostlarım, beraber iş yaptığım arkadaşlarımla bir aradaydım. Bugün burada aldığım sorumluluk duygusu büyük. Demek ki sadece 16 milyon insana layık değil, orada güzel işler yaparsak Vanlılara, Diyarbakır’daki Diyarbakırlılara, Kastamonu’daki Kastamonululara layık olma mücadelesi aynı zamanda” dedi.

Van’ın hak ettiği yıllara dönmesini istediğini kaydeden İmamoğlu şöyle konuştu:

“Çok gururlu çok güzel bir şekilde İstanbul’a dönüyor olacağız. Ümit ederim bir daha Van’a geliriz. Bu güzel coğrafyanın hakkını bulduğu yıllara dönmesini istiyoruz. Van ve benzeri şehirlerimizin hak ettiği yaşam koşulları ekonomik koşulları elde edemezse adaletten bahsedemeyiz. Bu ülkenin doğusu, batısı, kuzey, güneyi yok, hep birlikte kalkınmalı, aksi taktirde hep birlikte Marmara Bölgesi’ne dolalım. O bakımdan ümit ediyorum ilerleyen yıllarda ‘Biz buraya gelmiştik ama şimdi çok güzel işler başardık, hükümetimizde, iktidarımızda yeni düzen yeni ortamda Van hak ettiği yere geldi’ deyip 6,7,8 yıl sonra geliriz yine dostlarımızla, vatandaşlarımızla keyfini çıkartırız. Çünkü bu yörenin insanı da kadını da genci de buna layık.”