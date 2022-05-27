Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Başkan Barzani’ye taziye telefonu

ERBİL (K24)

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Başkan Mesud Barzani’nin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u tebrik etti.

Açıklamada, Macron ve Başkan Barzani’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi gelişmeleri görüştüğü kaydedilirken, Irak’ın güvenlik durumu ve Irak’a yönelik dış müdahalelerin de ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Macron’un Başkan Barzani’ye Bamerni’de PKK saldırısında yaşamını yitiren 2 çocuk için başsağlığı dileğinde bulunduğu bildirildi.

Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler de görüşmede gündeme geldi.

Macron, geçtiğimiz Ağustos ayında Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmişti.