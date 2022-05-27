Politika

Macron ve Başkan Barzani Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başkan Mesud Barzani gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki durumu görüştü.
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kürdistan Fransa

ERBİL (K24)

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Başkan Mesud Barzani’nin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u tebrik etti.

Açıklamada, Macron ve Başkan Barzani’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi gelişmeleri görüştüğü kaydedilirken, Irak’ın güvenlik durumu ve Irak’a yönelik dış müdahalelerin de ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Macron’un Başkan Barzani’ye Bamerni’deki saldırıda yaşamını yitiren 2 çocuk için başsağlığı dileğinde bulunduğu bildirildi.

Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler de görüşmede gündeme geldi.

Macron, geçtiğimiz Ağustos ayında Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmişti.

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