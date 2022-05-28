Politika

Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ettiğini duyurdu.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus birlikleri Severodonetsk yönünde saldırılara devam ediyor.

Açıklamada, Rus ordusunun, Slavyansk yönünde Svyatogorsk, Bogorodiçnoye ve Vernopolye yerleşim alanlarına topla ateş açtığı, Seversk, Slavyansk ve Dovgenkiy'e havadan saldırı düzenlediği, Liman yönünde ise Ukrayna ordusunu püskürtmeye çalıştığı, Ozernoe ve Dibrova yerleşim bölgelerine havan topları ve çoklu roketatarlarla ateş açtığı vurgulandı.

"AVDEYEVKA YÖNÜNDE BAZI KASABALARA KARADAN VE HAVADAN SALDIRILAR DÜZENLEDİ"

Rus ordusunun Severodonetsk yönünde bazı yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıların devam ettiği vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin lojistik desteğini kesmek için Bahmutska yönündeki taktik konumunu iyileştirmeye çalıştığına işaret edildi.

Açıklamada, Rusya’nın Avdeyevka yönünde bazı kasabalara karadan ve havadan saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna ordusuna ait MiG-29 savaş uçağının, Kherson bölgesinde Rus güçlerine ait Su-35 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

 

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