KYB’de eş başkanlığa son veriliyor

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Süleymaniye’de toplandı. 5 gün sürecek olan forumda partinin izleyeceği politika ve parti teşkilatlarında yapılacak reformlar ele alınacak.

Bugün başlayan ve partinin kuruluş tarihi olan 1 Haziran’a kadar sürecek olan foruma yaklaşık 4 bin kadro ve üyenin yanı sıra politbüro üyelerinin tamamının katılacağı öğrenildi.

8 Temmuz 2021’de Eş Başkan Lahur Cengi ve bazı politbüro üyeleri partiden ihraç edilmişti. KYB de bunun üzerine bazı komisyonlar kurarak partiyle ilgili raporlar hazırlanması için görevlendirme yaptı. Görüşmelerde bu raporların da ele alınması bekleniyor.

K24 Süleymaniye muhabiri, KYB toplantısından iki karar çıkmasının beklendiğini; ilkinin parti tüzüğünde değişiklik, ikincisinin de eş başkanlık sisteminin iptal edilerek Bafil Talabani’nin genel sekreter seçilmesi olduğunu aktardı.