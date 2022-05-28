Politika

Ukrayna: Rusya barbar bir ülke ve onunla varılan hiçbir anlaşmaya güvenilmez

Ukrayna Devlet Başkanlığı Müsteşarı Mikhailo Podolyak, Rusya ile varılan hiçbir anlaşmaya güvenilemeyeceğini söyledi.
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Kharkiv'de Rus ordusunun bombardımanı sonucu alev alan bir tıbbi tesis (Foto: AFP)
Kharkiv'de Rus ordusunun bombardımanı sonucu alev alan bir tıbbi tesis (Foto: AFP)
dünya Ukranya savaşı Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Müsteşarı Mikhailo Podolyak Telegram uygulaması üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus işgalini yalnızca ‘kuvvetin’ durdurabileceğini belirterek, “Rusya ile herhangi bir anlaşmanın hiçbir değeri yok. Her zaman alaycı ve propaganda tarzında yalan söyleyen bir ülke ile pazarlık yapmak mümkün müdür?” diye sordu.

Podolyak, “Rusya, dünya güvenliğini tehdit eden barbar bir ülke olduğunu kanıtladı. Zor kullanma dışında hiçbir şekilde caydırılamaz” dedi.

Rusya ve Ukrayna, durdurulan barış görüşmeleri için birbirlerini suçlarken, iki taraf arasında bilinen son doğrudan müzakere turu 29 Mart'ta yapıldı.

Kremlin bu ayın başlarında Ukrayna'nın barış görüşmelerine devam etme arzusu göstermediğini söylerken, Kiev'deki yetkililer Rusya'yı ilerleme sağlanamamasından sorumlu tutuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in “savaşın nasıl sona erdirileceğini” görüşmek üzere bir araya gelmek isteyeceği tek Rus yetkili olduğunu söyledi.

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