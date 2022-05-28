Politika

Ukrayna: Rus ordusu 30 bin askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte ölen 250 askerle birlikte bugüne kadar 30 bin askerini kaybettiğini bildirdi.
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dünya Rus ordusu Rusya Ukrayna Asker

HABER MERKEZİ

Başkanlığın resmi internet sitesindeki yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-28 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin rakamlar yayımlandı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte ölen 250 askerle birlikte bugüne kadar 20 bin askerini kaybettiği belirtilerek, Ruslara ait 207 uçak, 174 helikopter, 1330 tank, 3 bin 258 zırhlı araç, 628 top, 203 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerine ait 2 bin 226 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 503 insansız hava aracının da imha edildiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 116 seyir füzesinin Ukrayna hava savunma birliklerince vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​

“SALDIRILARDA 242 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ”

Ukrayna Başsavcılığınca yapılan açıklamada da Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başlattığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 242 çocuğun hayatını kaybettiği, 440 çocuğun ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

 

 

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