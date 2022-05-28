Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu.

Konuşmasında “Bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Vanlı kardeşlerim bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın. Van'ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız."

CHP'nin herkesin aşı ve işi olmasını istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi sevenler, çıkarını savunanlar beraber olmak zorundadır. Bu ülke için çalışmak isteyenler beraber olmak zorundadır. Doğu, Batı, Kuzey, Güney ayrımı yapmadan, toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız yine bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, halkın partisiyiz. Sizin çalışıyor, emek harcıyoruz. Bu memlekette gerçekten adalet istiyorsanız, bir kişinin mağdur edilmemesini, herkesin aşı, işi olsun istiyorsanız, siz de iyi koşullarda hazırlanın diyorsanız tek bir adresiniz var. O adresin adı CHP'dir" dedi.

‘KAYYUM UYGULAMASINA KARŞIYIZ’

Açıklamasında yerel yönetimlere değinen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Sınır ticareti Van'da çok önemli. Sınır ticaretinin gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Vanlı kardeşlerime sözümdür. İktidarımızda, Millet İttifakı'nın iktidarında görecekler Vanlılar nasıl büyüdüğünü. Sadece Vanlıların değil söz veriyorum Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz.

Bölgede yerel yönetimler ile ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum ataması var. Kayyum atamasından duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Vanlı kardeşlerime ve yine kayyum atanan bütün belediyelerin bulunduğu vatandaşlarıma seslenmek isterim. Kayyum uygulamasına karşıyız.

6 liderin bir araya geldiği ve kamuoyu ile paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninde de Kayyum uygulamasına son vereceğimizi, seçimle gelenin seçimle gideceği bir şekliyle ifade edildi.”