Yaşam

Irak’ta çölleşme: Her yıl 100 bin dönüm arazi kayboluyor

Irak’ta çölleşmeden ötürü her yıl 100 bin dönüm arazinin kaybedildiği bildirildi.
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Irak ırak çölleşme

HABER MERKEZİ

Irak Tarım Bakanlığı, çölleşme tehlikesiyle mücadele planını açıklayarak, ülkedeki su kaynaklarının azalması konusunda uyardı.

Çölleşme tehlikesiyle mücadele ve planların uygulanması için özel bir fon kurulmasının talep edildiği açıklamada, çölleşmeden ötürü her yıl 100 bin dönümlük tarım arazisinin kaybedildiği ifade edildi.

Irak Tarım Bakanlığı Orman ve Çölleşme Birimi Müdürü Ravye Azavi, çölleşme ve iklim değişikliğinin, yağışlardaki azalma ve sıcaklık artışıyla ilgili olduğunu kaydederek, Irak’taki çölleşmenin hızlı bir şekilde ilerlemesinin en önemli nedenlerinden birinin komşu devletlerden ülkeye akan nehirlerin tutulması olduğunu belirtti.

Uluslararası yasalara göre, Irak’a akan nehir sularının bırakılması gerektiğini bildiren Azavi, çiftçilerin eski yöntemlerle sulama yapmalarından ötürü yeterli verim elde edemediklerini söyleyen Azavi, ülkenin güneyinde yaşanan su sıkıntısının devam etmesi durumunda, içme suyu konusunda büyük bir krizin yaşanacağını bildirdi.

Irak’ta yeni barajların yapılması ve modern tarım sistemine geçilmesi gerektiğini kaydeden Azavi, ülkede çölleşme tehlikesiyle mücadele için orman oluşturma gibi projelerin olduğunu söyledi.

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