Irak’ta havaray projesi için bütçe ayrıldı

HABER MERKEZİ

Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin Eş-Şibli, genel bütçeden 2 milyar doların havaray projesi için ayrıldığını söyledi.

Irak resmi haber ajansı INA’ya konuşan Şibli, havaray projesinin 2021 yılında talep edildiğini ancak bakanlığın bunu karşılayamadığını belirtti.

2022 yılı bütçesinden 2 milyar doların Bağdat’ta inşa edilecek havaray projesi için ayrıldığını kaydeden Şibli, anlaşma imzalamak İçin genel bütçeyi beklediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Bağdat Belediyesi’ni ziyaret eden Irak Başbakan Mustafa Kazimi, Bağdat’ın mevcut kalabalığı kaldıramadığını ve en kısa sürede havaray sisteminin inşa edilmesi gerektiğini dile getirmişti.