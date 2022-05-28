Yaşam

Irak’ta havaray projesi için bütçe ayrıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta havaray projesi için bütçe ayrıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak havaray Bağdat

HABER MERKEZİ

Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin Eş-Şibli, genel bütçeden 2 milyar doların havaray projesi için ayrıldığını söyledi.

Irak resmi haber ajansı INA’ya konuşan Şibli, havaray projesinin 2021 yılında talep edildiğini ancak bakanlığın bunu karşılayamadığını belirtti.

2022 yılı bütçesinden 2 milyar doların Bağdat’ta inşa edilecek havaray projesi için ayrıldığını kaydeden Şibli, anlaşma imzalamak İçin genel bütçeyi beklediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Bağdat Belediyesi’ni ziyaret eden Irak Başbakan Mustafa Kazimi, Bağdat’ın mevcut kalabalığı kaldıramadığını ve en kısa sürede havaray sisteminin inşa edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv