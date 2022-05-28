Türkiye’de coronavirüste son durum

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 752 Covid-19 testi yapıldı, 966 vaka tespit edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.