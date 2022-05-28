DİYARBAKIR (K24)

Paris Saint-Germain FC (PSG), Diyarbakır’da futbol akademisi açtı.

Dünyaca ünlü futbol takımı PSG’nin Türkiye genelinde 11, dünya genelinde ise 15 ülkede akademisi bulunuyor.

Akademide futbol eğitimi görenlere Paris’te turnuvalara katılma fırsatı sunuluyor.

Inter’in Diyarbakır’da futbol akademisi açmasının ardından, PSG de profesyonel futbol ekibiyle birlikte Diyarbakır’da akademi açtı.

3-19 yaş aralığındakilerin eğitim gördüğü akademide, ilk eğitim turu heyecanlı geçti.

Akademinin açılışına katılan Diyarbakırspor eski oyuncusu Ümit Davala, Diyarbakır’da güçlü bir futbol potansiyelinin olduğunu ve bu tür imkanların Diyarbakır’dan uluslararası oyuncuların çıkmasına olanak sağlayacağını belirtti.

K24’e konuşan Davala, bu tür organizasyonlara ihtiyaç olduğunu kaydederek, “1996 yılında Diyarbakırspor’da oynadım, sonra fırsat bulup Galatasaray’da oynadım. Sonra da Avrupa’ya gittim. Bu tür önemli fırsatlarla çok çalışkan oyuncular keşfedilebilir” dedi.

PSG’nin Diyarbakır Futbol Akademisi Başkanı Senar Toprak ise, Diyarbakır çocuklarına imkan sunmak için böyle girişimde bulunduklarını bildirerek, yakında PSG’nin Erbil akademisinin de açılacağını ifade etti.

PSG’nin dünyaca ünlü bir takım olduğunu kaydeden Toprak, Diyarbakır’dan futbol yıldızlarının çıkmasını istedikleri için böyle bir imkanı getirmek istediklerini belirtti.

Toprak, önümüzdeki günlerde Erbil’de de PSG’nin futbol akademisinin açılacağını bildirdi.

Akademide, haftada 4 gün eğitim verilirken, günlük eğitim 2 saat sürüyor.