‘PKK, Kürdistani güçlerin tek ses olmasını istemiyor’

ERBİL (K24)

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki eylemleri artarken, halka ve Peşmerge güçlerine yönelik saldırıları da devam ediyor.

Sınır bölgelerindeki köylüler ise PKK’nin varlığından ötürü köylerine dönemiyor.

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Danışmanı Arif Ruşdi, PKK ile birçok defa görüşmeler yapıldığını ve bu görüşmelerin yararsız olduğunu kaydederek, PKK’nin tekrar eski eylemlerine devam ettiğini belirtti.

PKK’nin kuruluşuna ve eylemlerine bakıldığında bu yapının hakikatinin ortaya çıktığını kaydeden Ruşdi, “PKK’nin İran, Türkiye, Suriye ve Irak’la ilişkisi var. Eğer onlar kendilerini Kürdistan kurtuluş hareketi olarak tanımlıyorlarsa, zaten bu ülkeler Kürdistan’ı bölüştürdüler. Soru şu; niye tüm bu güçlerle iyiler de Kürdistan Bölgesi ile kötüler” dedi.

Bölge ülkelerinin PKK’yi desteklediğini bildiren Ruşdi, “Kuzey Kürdistan’ın büyüklüğü, Güney Kürdistan’ın 3 katı kadar, niçin oraya gidip çalışmaları yapmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ruşdi, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tarafların birbirlerine yakınlaşacakları her dönemde PKK’nin daha çok engel çıkardığını dile getirdi.

KDP Politbüro Danışmanı, “PKK, Kürdistani güçlerin birbirlerine yakınlaşmasını, ve tek ses olup, tek renk olmalarını istemiyor” dedi.