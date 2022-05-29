Spor

Şampiyonlar Ligi kupası Real Madrid'in

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
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kürdistan Liverpool Real Madrid

HABER MERKEZİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid Stade de France'de karşı karşıya geldi.

Maçın ilk düdüğünden itibaren rakip kalede daha çok pozisyon bulan Liverpool, Courtouis'yı aşmayı bir türlü başaramadı.

Maç boyunca iki isabetli şut çeken Real Madrid ise 59. dakikada Carvajal'in ortasında arka direkte dokunan Vinicius Jr'ın golüyle 1-0 öne geçti ve kupaya da uzanmayı başardı.

Liverpool'un Mane ve Salah ile birer şutu direkten dönerken İngiltere temsilcisi maç boyunca bulduğu birçok pozisyondan yararlanamadı.

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid çıktığı 17. final olan bu sınavdan da zaferle ayrılarak 14. şampiyonluğunu yaşadı. Diğer yandan Real Madrid bu organizasyondaki son sekiz finalinde de kupaya uzanan taraf oldu!

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