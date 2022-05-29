Politika

‘Pençe-Kilit’ operasyonunda bir asker hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe-Kilit” operasyonu bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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türkiye operasyon asker PKK

HABER MERKEZİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, patlamanın dün (28 Mayıs) meydana geldiği kaydedildi.

Söz konusu operasyonda daha önce de patlama ve çatışmalarda ölen askerler oldu.

Bakanlık, dün 18 PKK’linin de öldürüldüğünü duyurdu.

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