DAİŞ bağlantılı örgütten bombalı saldırı: 5 ölü

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Somali’nin Aşağı Şabel bölgesindeki bombalı saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.

Saldırıda en az 5 askerin hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı açıklandı.

DAİŞ bağlantılı olarak bilinen Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali'de saldırılar düzenliyor.

Somali'de Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren ve 2007'den bu yana ülkede faaliyet gösteren Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) birliklerinin bünyesinde yaklaşık 22 bin asker görev yapıyor.