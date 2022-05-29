DAİŞ bağlantılı örgütten bombalı saldırı: 5 ölü
HABER MERKEZİ
Somali’nin Aşağı Şabel bölgesindeki bombalı saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Saldırıda en az 5 askerin hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı açıklandı.
DAİŞ bağlantılı olarak bilinen Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali'de saldırılar düzenliyor.
Somali'de Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren ve 2007'den bu yana ülkede faaliyet gösteren Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) birliklerinin bünyesinde yaklaşık 22 bin asker görev yapıyor.