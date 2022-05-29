İddia: Türkiye’nin Rojava operasyonu ertelendi

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Al Araby gazetesine konuşan “Suriye Milli Ordusu”ndan (SMO) bir kaynak, dün Türk subaylar ila SMO grupları arasında Azez’in Hor Kilis köyünde bir toplantı yapıldığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Türk tarafının silahlı grupların sorumlularına, yapılması planlanan operasyonun belirsiz bir tarihe ertelendiğini söylediğini aktardı.

Haberde, operasyonun ertelenmesinin nedeninin, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türkiye’ye operasyon izninin çıkmaması olduğu belirtildi.

Kaynak da, “Operasyonun ertelenmesi kararı birden gelişti. Bir gün öncesinde yapılan toplantıda operasyon süreci ve aşamaları belirlenmişti. Operasyonun ilk aşamasında Halep’in kuzeyindeki bölge ile Fırat’ın doğusunun birbirine bağlanması öngörülüyordu” dedi.

Operasyonun ikinci aşamasının ise Halep’in batı kırsalında Qubtan El-Cebel, Ayncara ve 46’ncı Tümen bölgesinde yapılmasının planlandığı ifade edildi. Bu bölgelerde İranlı milisler rejim güçleriyle birlikte bulunuyor.

ERDOĞAN’IN OPERASYON SİNYALİ VE ABD’DEN GELEN MESAJ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs’ta kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise yaptığı açıklamada Türkiye’nin olası Rojava operasyonunun terör örgütü DAİŞ’le mücadeleyi riske atacağını ve bölgesel istikrarı zedeleyeceğini açıklamıştı.