Politika

İran: Irak ve Suriye’de askeri operasyonlara karşıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran yönetiminin Irak ve Suriye’de her türlü askeri operasyon ve güç kullanımına karşı olduğunu açıkladı.
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İran iran Suriye Rojava Türkiye askeri operasyon

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı.

Hatipzade, “Yılların deneyimi, diğer ülkelere karşı askeri güç kullanımının çözüme yardımcı olmadığını göstermiştir” diyerek, İran’ın Irak ve Suriye’de her türlü askeri operasyon ve güç kullanımına karşı olduğunu söyledi.  

Başka ülkelerin topraklarına askeri müdahalenin o ülkelerin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ettiğini belirten Hatipzade, böylesi durumların gerginliğe yol açacağını vurguladı.

Ankara’nın operasyon açıklamalarına değinen Hatipzade, İran’ın Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladığını ancak çözümün diyalog, komşu ülkelerle ikili anlaşmalara bağlılık ve Astana'da varılan sonuçta olabileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Rojava’ya yönelik operasyon sinyali vermişti.

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