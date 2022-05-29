Hemrin Dağı’nda bombardıman
ERBİL (K24)
Irak Güvenlik Medya Hücresinden yapılan açıklamaya göre, savaş uçaklarının Hemrin Dağı'nda gerçekleştirdiği hava harekatında 3 DAİŞ mensubu öldürüldü.
Açıklamada, Ortak Harekat Komutanlığı gözetiminde yapılan operasyonda Irak F-16 savaş uçaklarının iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda ayrıca Zirlok bölgesindeki DAİŞ mensuplarına ait sığınakların da imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin çeşitli şekilde dağ, çöl ve muhtelif bölgelerde kalan terör hücrelerine yönelik operasyonlarını sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.