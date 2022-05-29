İstanbul’da 5. Kürt Böreği Festivali düzenleniyor
İSTANBUL (K24)
Kiğı-Karakoçan-Adaklı-Yayladere-Yedisu İlçeleri Sosyal Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği'nin (KAYY-DER) tarafından, Kürt kültürünün tanıtımı amacıyla İstanbul Çekmeköy Taşdelen Mesire Alanı'nda 5. Kürt Böreği Festivali düzenleniyor.
Festivalde yaklaşık 200 tepsi börek konuklara ikram edildi.
Yazarlar, müzisyenler ve tiyatro grubunun katıldığı festivalde halaylar çekiliyor, tiyatro oyunları sergileniyor.
Ayrıca kurulan stantlarda Kürtçe kitaplar sergileniyor.