Kültür-Sanat

İstanbul’da 5. Kürt Böreği Festivali düzenleniyor

İstanbul’da 5. Kürt Böreği Festivali düzenleniyor.
author_image Ercan Dağ
kurdistan24.net
türkiye Kürt Böreği İstanbul

İSTANBUL (K24)

Kiğı-Karakoçan-Adaklı-Yayladere-Yedisu İlçeleri Sosyal Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği'nin (KAYY-DER) tarafından, Kürt kültürünün tanıtımı amacıyla İstanbul Çekmeköy Taşdelen Mesire Alanı'nda 5. Kürt Böreği Festivali düzenleniyor.

Festivalde yaklaşık 200 tepsi börek konuklara ikram edildi.

Yazarlar, müzisyenler ve tiyatro grubunun katıldığı festivalde halaylar çekiliyor, tiyatro oyunları sergileniyor.

Ayrıca kurulan stantlarda Kürtçe kitaplar sergileniyor.

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