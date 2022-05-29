Politika

Tümgeneral Talat: PKK Şengal’de olduğu sürece bölgeye huzur gelmez

Askeri yetkililer, PKK’nin Şengal’deki varlığının huzur ve istikrarın sağlanmasına engel olduğunu belirtiyor.
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kürdistan Şengal PKK Irak ordusu Peşmerge Güçleri

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’ndaki Temsilcisi Tümgeneral Abdulxaliq Talat, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki durumu değerlendirdi.

DAİŞ’in Kürdistani bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirten Tümgeneral Talat, örgütün tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydetti:

“Irak’ın orta bölgelerinde, Kerkük ve Tikrit çevrelerinde DAİŞ saldırıları sürüyor. Ordu ve Haşdi Şabi’nin tüm üslerine saldırıyorlar. Bazen de Peşmerge Güçleri’ne saldırılar düzenliyorlar. DAİŞ’in hareketliliği azalmış değil.”

Tümgeneral Talat, Peşmerge ve Irak ordusu arasında iki ortak tugay kurulmasıyla ilgili ise, “Yeni hükümet kabinesi kurulmadığı gerekçesiyle çalışmalar durdurulmuş durumda. Bu iki ortak tugayın maaşları dahi henüz belirlenmedi. Maaş düzenlemesi yapıldığı zaman tugaylar kurulur” dedi.

Talat, Şengal’in durumuyla ilgili ise şunları söyledi:

“PKK mensupları ve diğer yasadışı güçler Şengal’den çıkmadan bölgeye huzur gelmez. Bu yüzden Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle yaptığı anlaşmayı uygulaması gerekiyor. Şengal’in durumu bu şekilde normalleşir.”

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