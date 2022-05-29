Politika

KYB Sözcüsü: KDP ve KYB’nin sorunlarının çözümü için temel atıldı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin geçen hafta Süleymaniye’ye yaptığı ziyaretin ardından KDP ile KYB politbüro üyelerinin yeni görüşmeler yapmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.
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ERBİL (K24)

K24’e değerlendirmelerde bulunan KYB Sözcüsü Soran Cemal Tahir, iki parti arasında geçen hafta yapılan toplantının önemine dikkat çekerek, “KDP ile KYB arasında geçen hafta yapılan toplantı önemliydi. Çünkü son iki ayda birbirimizin yaralarını kaşıdık. Dolayısıyla bu toplantıda aramızdaki sorunların çözümü için bir temel atıldı ve bir dizi görüşmeler yapılıyor” dedi.

Cemal ayrıca, toplantıda her iki tarafın da Kürt milletinin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmaya karar verdiklerini söyledi.

K24’e konuşan KDP Süleymaniye Sorumlusu Berzan Osman ise iki parti arasında gerçekleşen görüşmelerin içeriğine ilişkin şunları söyledi:

"Bağdat ile ilişkiler, bölgesel ilişkiler ve yönetim gibi genel çizgileri korumamız gerekiyor. KDP ile KYB hükümette ortaktır ve bu ortaklığı sorumlu bir şekilde taşımalıdır. Hele şimdi önümüzde seçim süreci var ve bunun için birlikte ciddi bir çaba göstermemiz gerekiyor.”

Geçen hafta KDP ile KYB arasında yapılan toplantıda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin meşru kurum ve kuruluşlarını destekleme ve partiler arasında bir medya savaşına son vermenin önemine vurgu yapılmıştı.

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