Politika

Yunanistan açıkladı: Türkiye sınırındaki beton çit uzatılıyor

Yunanistan, göçmenlerin sınırdan geçişlerini engellemek için Türkiye sınırındaki 35 km. olan beton sınır çitinin 80 km. daha uzatılacağını duyurdu.
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dünya Yunanistan Türkiye sınır beton çit

HABER MERKEZİ

Yunanistan, Dedeağaç'taki Türkiye ile ülkeyi ayıran beton sınır çitinin göçmenlerin sınırı yürüyerek geçmesini engellemek için uzatılacağını açıkladı.

Göç Bakanı Notis Miterakis, Skai kanalına yaptığı açıklamada halihazırda 35 kilometre olan çelik beton çiti 80 kilometre daha uzatacaklarını duyurdu. Bu adımla, yürüyerek geçilebilecek bölgelerin güvenliğinin sağlanacağı belirtildi.

Açıklama, Ankara ile Atina arasındaki gerginliğin tırmanmasının ardından geldi. İki NATO üyesi ülke, Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinin sondajı ve karasuları konularında anlaşmazlık yaşıyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki açıklamalarını eleştirerek “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok, kendisiyle görüşme yapmayı kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün" demiş, sözlerini , "F16’lar konusunda da ABD herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir" ifadeleriyle devam ettirmişti.

Atina, Erdoğan’ın 2020 yılındaki gibi göçmenleri baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor. Yunanistan, sadece bu yıl içerisinde 40 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

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