Spor

Ronaldo’ya sürpriz talip

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın Cristiano Ronaldo'nun yeni talibi olduğu iddia edildi.
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avrupa Roma Cristiano Ronaldo transfer iddia

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, başarısız tamamlanan sezonun ardından takımdan ayrılabilir.

Portekizli yıldız için birçok transfer iddiası ortaya atılırken son söylenti İtalya'dan geldi. Çizme basınının iddiasına göre Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Ronaldo ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarma planlarında ve Mourinho da eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor.

37 yaşındaki Ronaldo, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile tam 39 resmi maça çıkıp 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

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