Zelenskiy: Donbas’ta durum tarif edilemeyecek kadar zor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı Donbas'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının 95'inci gününde yaptığı açıklamada Rus güçlerinin saldırılarını Severodonetsk, Lysychansk, Bahkmut ve Popasna'da yoğunlaştırdığını söyledi.

"Savunma güçlerimiz direniyor" diyen Zelenskiy, "Burada durum tarif edilemeyecek kadar zorlu" diye devam etti.

Zelenskiy Rus güçlerinin Sumi bölgesine saldırılar düzenlediğini, bir kişinin öldüğü ve yedi kişinin yaralandığını söyledi.

Zelenskiy, Rus saldırılarının bir kreşe 20 metre mesafedeki yerleşim birimine isabet ettiğini belirtti.

Zelenskiy konuşmasında dünya liderlerini Rusya'yı bir terör devleti olarak tanımaya çağırarak "Bu adil ve işgalcilerin Ukrayna'da yarattığı günlük gerçekliği yansıtıyor" dedi.

Ukrayna lideri, pazartesi günü Avrupa Konseyi'ne hitap edeceğini hatırlattı.

İngiliz Daily Mail gazetesi Ukrayna güçlerinin Luhansk bölgesinden çekilmesinin muhtemel olduğunu yazarken Luhansk Valisi Serhiy Gaidai savaşmaya devam edeceklerini belirtti ve geri çekilmenin tek koşulunu açıkladı.

Gaidai, “Kendimizi savunmak için yeterli güce ve kaynağa sahip olacağız. Ancak kuşatılmamak için geri çekilmemiz gerekebilir” ifadelerini kullandı.