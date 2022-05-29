Başbakan’dan turizmin geliştirilmesine vurgu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Şehircilik ve Turizm Bakanlığı’nı ziyaret ederek Bakan Sasan Avni ve yetkililerin katılımıyla düzenlenen özel bir toplantıya başkanlık etti.

Bakan Sasan Avni, bakanlığın projeleri ve dokuzuncu hükümet kabinesinin gündemini daha iyi uygulama planlarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi kurumlarının vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için yaptığı çalışmalardan, projelerden ve planlardan haberdar olmak için tüm bakanlıklara yapılan ziyaret programının bir parçası olan ziyaretinin amacından bahsetti.

Hükümet yetkililerinin, vatandaşlara daha iyi hizmet etmeyi ve çalışmalarını hızlı ve rutin olmadan yürütmeyi amaçlayan hükümetin gündemini uygulamak için bir ekip olarak çalışması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların yaşamları ve geçim kaynakları ile büyük ilgisi olan bakanlıklardan biri olan Şehircilik ve Turizm Bakanlığı’nın önemine dikkat çeken Başbakan, bakanlık yetkililerine görevlerini daha iyi yerine getirmeleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları talimatını verdi.

Turizm sektörünün geliştirilmesi ve önemli bir gelir kaynağı olabilmesi için Kürdistan Bölgesi'ndeki turistik yerlerin korunması daha çok çaba harcanması gerektiğini dile getirdi.

Çevreyi korumanın tüm Kürdistan vatandaşlarının görevi olduğunu belirten Başbakan, çevreyi korumanın hayatı korumak anlamına geldiğini belirtti.