Peşmerge Bakanlığı: PKK, Hizbullah ve Haşdi Şabi işbirliği yapıyor

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, PKK’nin siyaseti ve Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“PKK birçok yabancı elin olduğu bir güç haline geldi” diyen Serbest Lezgin, PKK’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne karşı kullanılacağını belirtti.

PKK’nin özellikle Kürdistan Bölgesi’ne yönelik politikasını gözden geçirmesi gerektiğini belirten Lezgin, “Kürt olsalardı, Afrin, Serêkaniyê ve Grê Spî’yi Türkiye’ye teslim etmezlerdi. Birkaç kenti daha onlara teslim edebilirler. Eğer PKK’de Kürt hissiyatı varsa Kürdistan Bölgesi’ne karşı politikasını gözden geçirir” ifadelerini kullandı.

PKK’nin varlığının Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi’ne güç göndermesine gerekçe olduğunu belirten Lezgin, şöyle devam etti:

“Suriye’de aynı durum var, PKK’nin varlığı Türkiye’nin müdahaleleri için uluslararası meşruiyet meydana getiriyor, meşruiyet olmazsa bile uluslararası bir sessizlik oluyor. PKK Kürt olsa Kürdistan Bölgesi’nin durumunu, konumunu gözetir ancak hiçbir şekilde bunu göz önünde bulundurmuyor. PKK başka milletlerin ajandalarını uyguluyor. PKK Çemçemal bölgesinde üs kurdu ve Erbil’e roket saldırısı düzenleyen gruplarla birlikte hareket etmenin yanı sıra saldırılara da katılıyor.”

Sadece Türkiye’deki bazı güçlerin değil, Irak ve İran’dan da bazı odakların PKK üzerinde etkili olduğunu ifade eden Lezgin, “Tüm o genç kadınlarımızı ve erkeklerimizi ne adına ve niçin şehit ediyorlar? Tüm o bedellere karşın PKK hangi kazanımları elde etti? Kürtler için ne yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde varlığını sürdürdüğü bölgelerde Türkiye'ye karşı koyamadığını ifade eden Lezgin, “Tam aksine Türkiye zamanla Kürdistan Bölgesi’ne daha fazla güç gönderdi. PKK’nin varlığından dolayı boşaltılan Zaho, Haci Omeran ve Sidekan’nın sınır bölgeleri Türkiye’nin eline geçti” dedi.

Peşmerge Bakan Yardımcısı, PKK’yle yapılan resmi ve gayrıresmi görüşmelerde kendilerine Kürdistan Bölgesi’nde silahlı mücadeleden vazgeçmelerini talep ettiklerini vurguladı.

Haşdi Şabi çatısı altındaki bazı grupların PKK ile ittifak halinde olduğunu dile getiren Serbest Lezgin, PKK’nin Suriye rejimi, Lübnan Hizbullahı ve İran yanlısı gruplarla işbirliği yaptığını sözlerine ekledi.