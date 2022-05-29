Sağlık

WHO: Maymun çiçeği vakaları 257’ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 23 ülkede 257 kişiye bulaştığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeğinin yayılımına dair son bilgileri paylaştı.

26 Mayıs itibarıyla WHO merkezine 23 ülkeden raporlanan vakalardan 257'sinin doğrulandığı, 120 şüpheli vakanın incelendiği ve virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

WHO üyesi ülkelere, "maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek kişilere doğru bilgilendirmede bulunma", "virüsün risk grupları arasında daha fazla yayılımını önleme" ve "virüsle mücadele için sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" çağrısı yapıldı.

EN ÇOK VAKA İNGİLTERE’DE

Örgütün sitesinde yayımlanan vaka tablosuna göre, en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü İngiltere'de 106, Portekiz'de 49, Kanada'da 26, İspanya'da 20, Hollanda'da 12 ve ABD'de 10 vaka bulunuyor.

Avusturya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre, İsrail, İtalya ve Avustralya ve virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise vaka sayıları 10'un altında.

Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.

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